Cabo Verde Investment Forum tem primeira edição em Julho

A primeira edição do Cabo Verde Investment Forum decorrerá de 1 a 3 de Julho próximo, na ilha do Sal, numa promoção do governo do arquipélago em parceria com o Conselho Superior das Câmaras de Comércio e Turismo, segundo anúncio oficial.

Este evento surge na sequência da conferência internacional denominada “Construindo novas parcerias para o desenvolvimento sustentável de Cabo Verde”, realizada no mês de Dezembro de 2018, em Paris.

O vice-primeiro-ministro e titular da pasta das Finanças, Olavo Correia, disse na ilha do Sal durante o acto de lançamento público do Fórum que o governo, “que tem um papel de criador de oportunidades”, ambiciona captar mais investidores para Cabo Verde.

O ministro adiantou que o Cabo Verde Investment Forum é o local apropriado para apreciar projectos concretos, tendo-se já, conforme garantiu, uma carteira de quase dois mil milhões de euros de projectos “já maduros ou em fase de amadurecimento”, segundo a agência noticiosa Inforpress.

Olavo Correia disse que o governo quer levar para Cabo Verde investidores, instituições financeiras internacionais, bancos, seguradoras, sociedades de capital de risco, parceiros bilaterais, e todos aqueles que têm interesse em investir no país nos sectores do turismo, transportes, tecnologia, indústria, comércio, entre outras áreas. (Macauhub)