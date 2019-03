Jovens de Macau visitam o Brasil para promover a cooperação no âmbito de empreendedorismo juvenil

Uma delegação de representantes de associações de jovens, de cinco instituições de ensino superior e de várias empresas de jovens empreendedores de Macau efectuou uma visita a duas cidades do Brasil, informou a Direcção dos Serviços de Economia.

A visita, que levou os cerca de 30 representantes ao Rio de Janeiro e a São Paulo, visou permitir aos mesmos o intercâmbio com os serviços públicos, com incubadoras de empreendedorismo juvenil e com associações industriais e comerciais locais, bem como o debate sobre o rumo da cooperação futura.

O comunicado da Direcção dos Serviços de Economia informa ainda que esta deslocação enquadra-se na construção do Centro de Intercâmbio de Inovação e Empreendedorismo para Jovens da China e dos Países de Língua Portuguesa.

Além de visitas aos consulados-gerais da República Popular da China no Rio de Janeiro e em São Paulo, os membros da delegação visitaram os governos dos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, o Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação da Universidade de São Paulo e várias instituições aceleradoras de empreendedorismo e centros de incubação.

O director dos Serviços de Economia, Tai Kin Ip, aproveitou esses encontros para apresentar o desenvolvimento económico de Macau, especialmente o conteúdo das “Linhas Gerais do Planeamento para o Desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau”, permitindo aos interlocutores ter um conhecimento mais elaborado da função, papel e posicionamento de Macau enquanto Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa.

Tai Kin Ip referiu-se igualmente ao apoio que tem sido prestado por Macau na construção do Centro de Intercâmbio de Inovação e Empreendedorismo para Jovens da China e dos Países de Língua Portuguesa. (Macauhub)