Fórum Mundial do Turismo apoia Angola a desenvolver sector

A atracção de investimento e o fomento do turismo em Angola foi o objecto de um protocolo de cooperação assinado terça-feira em Luanda entre o Ministério do Turismo e o Fórum Mundial do Turismo, noticiou a imprensa angolana.

O documento foi assinado pela ministra do Turismo, Ângela Bragança e pelo presidente do Fórum Mundial, Bulut Bagci, à margem de um encontro alusivo ao “Presidential Golf Day – Angola 2019”, um evento que antecede a realização do Fórum Mundial de Turismo que Angola acolherá de 23 a 25 de Maio próximo.

Ângela Bragança, citada pela agência noticiosa Angop, disse tratar-se de acordo de parceria com a organização que detém aquela marca, onde estão definidas as responsabilidades do Fórum Mundial do Turismo e do Ministério do Turismo para uma organização bem-sucedida do evento.

Antes do fórum, terá lugar dias 17 e 18 de Maio, em Luanda, o “Presidential Golf Day”, uma iniciativa que pretende prestar um tributo aos esforços para atrair investimentos multi-sectoriais para a economia e promover oportunidades de negócios, com particular realce para a dinamização do turismo.

A ministra disse ainda que, com este evento de carácter anual, abre-se uma oportunidade para o turismo do golfe como um nicho do mercado bastante promissor, em que Angola apresenta vantagens pela diversidade de clima, paisagens, topografia e belezas naturais.

Ângela Bragança referiu que o Fórum Mundial de Turismo será um momento importante para promoção do país e suas potencialidades, tendo em conta que a dinamização do agrupamento Turismo é uma das alavancas para a diversificação da economia que se insere no conjunto de prioridades do Plano de Desenvolvimento Nacional 2018/2022.

O presidente do Fórum Mundial disse, por seu turno, que a instituição vai investir mil milhões de dólares em Angola, devendo as respectivas modalidades e áreas prioritárias ser anunciadas no decurso do Fórum Mundial de Turismo. (Macauhub)