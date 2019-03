Macau inicia promoção turística em Portugal com espectáculo de “video-mapping”

Macau está a ser promovido desde terça-feira, em Lisboa, enquanto destino turístico, com o objectivo de mostrar a Portugal que o território tem outros atractivos para fornecer além do jogo.

As iniciativas de promoção do turismo de Macau vão decorrer durante uma semana em Lisboa e no Porto e iniciaram-se com um espectáculo de “video mapping” no Terreiro do Paço, na capital portuguesa.

Macau está igualmente presente a partir de hoje na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), que vai decorrer até 17 de Março, como destino internacional convidado de 2019.

A coordenadora do Turismo de Macau em Portugal, Paula Désirat Machado, disse à agência noticiosa Lusa que o investimento nesta acção turística em Portugal rondou três milhões de patacas (cerca de 375 mil dólares).

Num encontro com a imprensa realizado na terça-feira em Lisboa, o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam lembrou que Macau é a única região chinesa que tem ligação ao património português sendo, portanto, um legado que a torna “única” e que deve ser aproveitado para atrair mais visitantes.

Macau tem apostado no desenvolvimento da gastronomia e valorização do seu património mundial.

Alexis Tam referiu também que que Macau tem “todas as condições” para ser um palco privilegiado das artes contemporâneas, oferecendo assim uma área cultural que muitos turistas também procuram e anunciou que vai ser lançado este ano um evento internacional de artes e cultura, denominado Arte Macau, que vai decorrer durante quatro meses a partir de Junho.

“Queremos transformar os hotéis em galerias de arte durante esse período”, disse Alexis Tam.

Macau recebeu 35,8 milhões de visitantes em 2018, na sua grande maioria provenientes da China Continental. (Macauhub)