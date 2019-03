Banco Mundial concede empréstimo de 1000 milhões de dólares a Angola

O Banco Mundial vai conceder a Angola um empréstimo de mil milhões de dólares para apoio directo ao Orçamento de Estado e para projectos de protecção social e de abastecimento de água, informou o vice-presidente para África da instituição multilateral.

Hafez Ghanem foi recebido quarta-feira em Luanda em audiência pelo Presidente angolano, João Lourenço, com quem definiu as prioridades da instituição na ajuda à agenda de desenvolvimento de Angola, segundo a agência noticiosa Angop.

O ministro angolano das Finanças, Archer Mangueira, que esteve presente na audiência concedida ao vice-presidente para África do Banco Mundial, destacou a importância da parceria com a instituição, qualificando-a como sendo “bastante valiosa.”

Archer Mangueira valorizou a decisão firme do apoio do Banco Mundial à tesouraria angolana com o financiamento de 500 milhões de dólares, já garantido para este ano, e que deve, nos próximos três anos, atingir a cifra de 1,5 mil milhões de dólares.

Hafez Ghanem desloca-se ainda ao Huambo onde se irá reunir com quadros técnicos e com alguns beneficiários dos projectos financiados pelo Banco Mundial na agricultura, educação, águas e desenvolvimento local.

Durante a estada em Angola, Ghanem vai ter, no final da visita, nova reunião com a equipa económica liderada pelo ministro de Estado e do Desenvolvimento Económico e Social, Manuel Nunes Júnior, que abordará o Programa de Estabilização Macro-económica e a reforma económica em curso.

O Banco Mundial assinou com o governo de Angola em Julho de 2018 dois acordos de financiamento, no valor total de 280 milhões de dólares, para apoiar projectos nos sectores da agricultura e águas. (Macauhub)