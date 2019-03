Dificuldades financeiras levam governo de Angola a aceitar capital privado na transportadora aérea TAAG

O governo de Angola admitiu a participação de capital privado na transportadora aérea TAAG devido às actuais dificuldades financeiras, disse o presidente da Comissão Executiva da companhia, Rui Carreira.

“Quando se fala na privatização da companhia, deve-se ter em conta que o Estado angolano já não tem a pujança que tinha em anos anteriores, em que era capaz de financiar as suas empresas de uma forma mais folgada”, disse Carreira em entrevista concedida à agência noticiosa Angop.

O presidente da Comissão Executiva da TAAG adiantou que o investidor privado preenche a incapacidade financeira do Estado, entrando com capital que permitirá ultrapassar a situação financeira e operacional da companhia, “tornando-a rentável.”

Rui Carreira informou que até à data esteve a ser preparado o pacote institucional e legal, através dos decretos que autorizam e definem os parâmetros da privatização e a transformação da TAAG de empresa pública em sociedade anónima.

O processo de privatização abrange 49% das acções representativas do capital social, uma vez que o Estado manterá 51%, sendo que dos títulos a alienar 10% estão reservados aos trabalhadores do sector dos transportes e os restantes 39% disponíveis para comercialização no mercado.

Rui Carreira esclareceu, por outro lado, que as entidades nacionais ou estrangeiras interessadas em adquirir acções da TAAG estarão limitadas à compra de um máximo de 10% dos 39% colocados no mercado. (Macauhub)