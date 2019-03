Banco Nacional de Angola avalia qualidade dos activos de 12 bancos comerciais

O Banco Nacional de Angola inicia em Abril próximo a avaliação da qualidade dos activos dos 12 maiores bancos comerciais do país, no âmbito da estabilização do sistema financeiro angolano, anunciou quinta-feira em Luanda o vice-governador Manuel Tiago Dias.

No universo de 26 instituições, estarão em avaliação os activos dos bancos Angolano de Investimento (BAI), Fomento Angola (BFA), Comércio e Indústria (BCI), Poupança e Crédito (BPC), Internacional de Crédito (BIC), Millennium Atlântico (BMA), Sol, Negócios Internacional (BNI), de Desenvolvimento de Angola (BDA), de Comércio Angolano (BCA), Caixa Angola (CA) e Económico (BE).

O banco central decidiu proceder a avaliação dos activos dos bancos comerciais devido ao facto de a razão entre o crédito concedido e vencido a mais de 90 dias ou malparado ter aumentado de 12,6% em 2016 para 28% em 2017.

Manuel Tiago Dias, após apresentar a evolução recente da economia do país ao corpo diplomático acreditado em Angola, disse que a avaliação da qualidade dos activos é um exercício que se realiza periodicamente para aferir a informação que os bancos comerciais fornecem ao banco central, segundo a agência noticiosa Angop.

O director do departamento de Supervisão Bancária do BNA, Tuneca Lucal, anunciou a revisão futura da lei das instituições financeiras, que poderá afastar da gestão bancária Pessoas Politicamente Expostas (PPE), além de conformar à realidade actual a lei de branqueamento de capitais. (Macauhub)