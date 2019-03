Total E&P e Sonangol celebram contrato para bloco petrolífero em São Tomé e Príncipe

A Agência Nacional do Petróleo de São Tomé e Príncipe celebra hoje um contrato de partilha de produção com o consórcio formado entre a francesa Total E&P e a angolana Sonangol, segundo um comunicado quinta-feira divulgado em São Tomé.

O contrato de partilha de produção, cuja assinatura do facto de terem sido concluídas as negociações com o consórcio, visa a prospecção petrolífera no Bloco 1 da Zona Económica Exclusiva de São Tomé e Príncipe, informou ainda a agência.

As negociações, iniciadas a 9 de Novembro de 2018, as negociações surgiram após a Agência Nacional do Petróleo ter endereçado um convite ao consórcio na sequência da apresentação de uma manifestação de interesse.

O Bloco 1 é um dos 19 localizados na Zona Económica Exclusiva são-tomense, abrangendo uma área de cerca de 129 mil quilómetros quadrados.

São Tomé e Príncipe dispõe, além da Zona Económica Exclusiva, uma outra de exploração conjunta com a Nigéria, na base de um tratado que divide as receitas em 60% para o Estado nigeriano e 40% para o arquipélago. (Macauhub)