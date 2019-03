Brasil promove exportações em missão à China em Maio próximo

O governo do Brasil está a organizar uma missão para visitar a China na primeira semana de Maio próximo para promover as exportações de carne de porco, de vaca e de frango, disse recentemente em Washington a ministra brasileira da Agricultura.

Tereza Cristina disse ainda que um dos pontos fundamentais da missão é conseguir que as autoridades sanitárias da China aprovem mais unidades frigoríficas brasileiras autorizadas a exportar para o país, encontrando-se também na agenda de trabalhos a questão do feijão de soja.

O actual governo brasileiro receia que o Brasil, o maior exportador de soja para a China, possa vir a ser prejudicado com os Estados Unidos a caminho de negociarem um acordo comercial com o país asiático.

A ministra Tereza Cristina sublinhou a importância da China para a agricultura brasileira, indicando dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, referentes a 2018, que a China continuou a ser o principal destino das exportações do Brasil com um valor de 64,2 mil milhões de dólares.

Um dos outros pontos a ser debatido pelos membros da missão com as autoridades chinesas é, segundo Tereza Cristina, o aumento do tipo de produtos que o Brasil exporta para a China, actualmente muito concentrado em feijão de soja, minério de ferro e carne de porco, de vaca e de frango. (Macauhub)