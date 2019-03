Governo de Angola reorganiza sector dos diamantes

O sector dos diamantes em Angola vai ser reorganizado de uma forma semelhante à do sector petrolífero, com a privatização das empresas públicas e a criação de uma entidade de regulação, revelou o ministro dos Recursos Minerais e Petróleos.

Diamantino Azevedo disse ainda que o governo vai iniciar um processo de transformação da Empresa Nacional de Prospecção, Exploração, Lapidação e Comercialização de Diamantes de Angola (Endiama) e da Sociedade de Comercialização de Diamantes de Angola (Sodiam), “que vão deixar de ser concessionárias e passar a ser operadoras.”

O ministro, que usava da palavra numa conferência sobre a reorganização do sector do petróleo e gás, adiantou que aquelas duas empresas vão ser “levadas para a bolsa”, havendo a possibilidade de uma delas, cuja identidade não divulgou, “ser privatizada na quase totalidade.”

Diamantino Azevedo salientou ter o governo ganhado experiência com a reforma do sector petrolífero, “indo agora iniciar a do sector dos diamantes, que já começou com a nova política de comercialização”, segundo a agência noticiosa Angop.

A Empresa Nacional de Prospecção, Exploração, Lapidação e Comercialização de Diamantes de Angola foi constituída a 15 de Janeiro de 1981 como concessionária nacional dos direitos de mineração de diamantes e a Sociedade de Comercialização de Diamantes de Angola é a empresa de compra e venda de diamantes de produção nacional. (Macauhub)