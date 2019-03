Angola constrói Parque de Ciência e Tecnologia em Luanda

O governo de Angola vai construir um Parque de Ciência e Tecnologia em Luanda, cujo custo está estimado em 100 milhões de dólares, anunciou terça-feira em Peniche, Portugal, a ministra do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação.

Maria do Rosário Sambo disse à agência noticiosa Lusa que a construção do parque enquadra-se no programa de desenvolvimento do sector até 2021, indo a sua construção beneficiar de um financiamento de 90 milhões de dólares do Banco de Desenvolvimento Africano (BDA).

A ministra angolana adiantou que a construção do parque, junto ao aeroporto de Luanda, “iniciar-se-á logo que o BDA conclua o processo de concurso internacional, que está em fase de selecção dos concorrentes.”

A governante falava à margem de uma visita ao centro de investigação do Instituto Politécnico de Leiria, em Peniche, no distrito de Leiria, integrada numa visita de três dias a Portugal de uma comitiva angolana, no âmbito da Semana da Ciência Angola/Portugal.

Segunda-feira, o primeiro dia da visita de três dias, “foi assinado um convénio com a Universidade de Lisboa e o Centro Nacional de Investigação Científica de Angola para que os mestrandos e doutorandos frequentem acções de formação na Universidade de Lisboa”, adiantou Maria do Rosário Sambo. (Macauhub)