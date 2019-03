Área da Grande Baía cria oportunidades sem precedentes para Macau

O director do Gabinete de Ligação do Governo Central em Macau disse, terça-feira, que as oportunidades criadas pelo Plano da Área da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau (GBA) são sem precedentes.

Fu Ziying sugeriu que Macau deve aproveitar essas oportunidades históricas, além de reforçar continuamente o seu desenvolvimento e aproveitar bem as suas vantagens específicas.

Fu Ziying, que falava durante o “Encontro de Intercâmbio sobre as Linhas Gerais do Planeamento para o Desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau e o Futuro de Macau”, propôs ainda que Macau deve continuar a explorar e integrar os recursos existentes, aumentar a sua competitividade e aprofundar a cooperação regional.

O Chefe do Executivo de Macau, Chui Sai On, reafirmou por seu turno que “Macau deve aproveitar as suas vantagens, de modo a desempenhar verdadeiramente o papel de motor principal, para que possa participar eficazmente na construção da GBA.”

Chui disse ainda que o desenvolvimento de Região Administrativa Especial de Macau deve ser integrado no desenvolvimento nacional e reforçar o estatuto de Macau com uma das principais cidades da GBA com o objectivo de tornar uma realidade o papel do território como “Um Centro e uma Plataforma.” (Macauhub)