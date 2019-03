Governo de Cabo Verde quer angariar 500 milhões de euros em financiamento

O governo de Cabo Verde pretende mobilizar um mínimo de 500 milhões de euros com a primeira edição do Cabo Verde Investment Forum (CVIF), em Julho próximo, na ilha do Sal, disse quarta-feira na Praia o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças.

Olavo Correia, que falava na capital durante a apresentação do evento, disse que os empresários têm de se preparar, “uma vez que uma ideia não é um projecto, tendo este de reunir as condições necessárias para que possa concorrer a financiamento”, segundo a Rádio Morabeza.

“Os projectos têm de ser bem montados, têm de ter uma boa estrutura de capital, têm de ter mercado, tendo os respectivos promotores de ter um registo de sucesso”, disse ainda o ministro.

O fórum de investimento tem como principal objectivo a constituição de parcerias, particularmente no sector privado, bem como fazer e fechar negócios, além de mobilizar recursos.

A organização do CVIF é assegurada por uma comissão executiva, liderada pela Direcção Nacional de Planeamento, do Ministério das Finanças e pela Bolsa de Valores de Cabo Verde, com envolvimento de outras organizações. (Macauhub)