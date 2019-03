Chefe do Executivo de Macau fala em Pequim sobre Grande Baía

O Chefe do Executivo de Macau, Chui Sai On, segue para Pequim sábado a fim de participar no Fórum de Desenvolvimento da China 2019, informou o porta-voz do governo.

O Fórum, este ano na sua vigésima edição, contará com a presença de Chui Sai On na cerimónia de abertura e na sessão dedicada à Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, em que falará sobre esta região no contexto da economia global.

O encontro é organizado pelo Centro de Investigação do Desenvolvimento do Conselho de Estado, por decisão do Conselho de Estado, sendo a edição de 2019 subordinada ao tema “Maior abertura para promover a cooperação com benefícios mútuos.”

A chefia do governo será assegurada pela secretária para a Administração e Justiça, Sónia Chan, durante a ausência de Chui Sai On do território, entre os dias 23 e 25 de Março. (Macauhub)