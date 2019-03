OPA da China Three Gorges sobre a Energias de Portugal com “chumbo” antecipado nos EUA

A Oferta Pública de Aquisição lançada pela China Three Gorges sobre a totalidade do capital social da EDP – Energias de Portugal vai “ser chumbada” nos Estados Unidos, disse o embaixador George Glass.

O diplomata acreditado em Portugal disse ainda ao Jornal Económico que não existem condições para a operação ser aprovada nos Estados Unidos, por se tratar de uma questão de segurança nacional.

“A EDP controla 80% da energia eléctrica em Portugal. Do ponto de vista dos Estados Unidos, do ponto de vista de negócios, como do meu ponto de vista pessoal, não deve haver uma entidade estrangeira a deter a vossa energia eléctrica. Deve ser controlada pelo Estado ou pelos privados sob regulação nacional. Não é o caso do que está a ocorrer com a EDP”, começou por dizer o embaixador.

George Glass adiantou que por essa razão (de segurança nacional) o governo federal dos Estados Unidos opõe-se abertamente ao negócio da tomada de controlo de uma das principais empresas portuguesas por um grupo estatal da China.

O embaixador recordou que a EDP está presente no mercado dos Estados Unidos, onde é o terceiro maior produtor de energia a partir de fontes renováveis, “pelo que em nenhuma circunstância vamos permitir que os chineses passem a controlar o que a EDP tem no meu país.”

O jornal escreveu que o embaixador foi mesmo mais longe quando afirmou “se a China Three Gorges quiser prosseguir depois deste aviso, a administração Trump tem poder para desmantelar a EDP nos Estados Unidos através do regulador para o investimento estrangeiro.”

“Se a China Three Gorges insistir em continuar, a CFIUS [“Committee on Foreign Investments in United States”] tem poder para impor essa venda”, declarou o diplomata.

O grupo estatal chinês controla 23,35% do capital social da EDP, sendo o segundo maior accionista a sociedade Oppidum Capital com 7,19%. (Macauhub)