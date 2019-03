Seguradoras de Moçambique negoceiam requisitos para participar nos projectos de gás natural

Os requisitos exigidos pelos grupos estrangeiros para a participação de companhias de seguros de Moçambique nos projectos de gás natural estão a ser negociados, podendo vir a ser revistos, disse o presidente da Empresa Moçambicana de Seguros (Emose).

Joaquim Langa disse que os requisitos “afastavam por completo a participação das seguradoras moçambicanas” e acrescentou estar a Emose já a trabalhar com a subsidiária moçambicana do grupo norte-americano Anadarko Petroleum “para se encontrar uma solução que se enquadre na realidade do país.”

Um dos problemas centra-se no resseguro, “estando-se a tentar que sejam as companhias moçambicanas lideradas pela Emose a subscrever 100% do risco, de que parte significativa será passada para as resseguradoras que os grupos estrangeiros determinem que preenchem os requisitos exigidos.”

Joaquim Langa, citado pelo jornal moçambicano O País, disse que com a revisão dos requisitos exigidos espera-se assegurar pelo menos 30% em comissões deste serviço para as seguradoras a operar em Moçambique, numa acção a ser liderada pela Emose em parceria com outras seguradoras elegíveis.

O presidente da Emose salientou o caso do grupo italiano ENI que exige que as companhias de seguros a contratar tenham uma facturação superior a 500 milhões de dólares, “uma exigência longe da capacidade das companhias moçambicanas.” (Macauhub)