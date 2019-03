Feriados e Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau aumentam número de visitantes chegados a Macau em Fevereiro

Os feriados do Ano Novo Lunar e a Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau fizeram com que o número de pessoas que visitou Macau em Fevereiro tenha crescido 15,5% em termos anuais e 3,5% em termos mensais, informaram os Serviços de Estatística e Censos.

O tempo médio de permanência dos 3,54 milhões de visitantes foi de um dia, uma quebra de 0,1 dias em termos anuais, devido, segundo aqueles serviços, ao aumento da proporção dos excursionistas para 57,4%.

Em Fevereiro entraram em Macau 2,55 milhões de visitantes da China Continental, um acréscimo em termos anuais de 11,9%, sendo a maior parte proveniente das províncias de Guangdong (1,13 milhões), de Zhejiang (100,52 mil) e de Hubei (90,23 mil).

Nos dois primeiros meses do ano entraram no território 6,97 milhões visitantes, mais 19,9% face ao período homólogo do ano transacto, dos quais 5,6 milhoes da China Continental e 1,19 milhOes de Hong Kong. (Macauhub)