Nove bancos comerciais em Angola apoiam programa de substituição de importações

Nove bancos comerciais vão financiar projectos de empresários angolanos ligados ao Programa de Apoio ao Crédito até 434 milhões de dólares, anunciou sexta-feira em Luanda o secretário de Estado para a Economia e Planeamento.

A Comissão Económica do Conselho de Ministros aprovou o Programa de Apoio ao Crédito (PAC), instrumento que facilita o acesso ao crédito para os produtores que queiram dedicar-se à produção de 54 produtos, com destaque para os do cabaz básico e outros considerados essenciais.

O financiamento visa materializar o Programa de Produção Nacional, Diversificação das Exportações e Substituição de Exportações (Prodesi), que prevê um conjunto de medidas para potenciar a produção interna, de modo a garantir o aumento das exportações e a sua diversificação em relação ao sector petrolífero.

Sérgio Santos adiantou que o governo vai também consignar recursos públicos no sentido de reduzir os encargos com juros e melhorar a garantia de crédito, reduzindo assim o risco de crédito.

O PAC estará disponível para apoiar as actividades económicas das micro e pequenas empresas, agricultura familiar, pesca artesanal e pequenas unidades de processamento ligadas à produção dos 54 produtos abrangidos,

como sejam açúcar a granel, arroz, carne de vaca, farinha de trigo, feijão, farinha de bombo e de de milho, leite em pó, massa esparguete, óleo alimentar de soja, óleo de palma, segundo a agência noticiosa Angop.

Em relação aos recursos financeiros disponíveis para realizar operações de crédito bancário no quadro do PAC, foi confirmada a disponibilidade de cerca de 146 mil milhões de Kwanzas (o equivalente a cerca de USD 434 milhões) para concessão de crédito em 2019, sendo os referidos recursos pertencentes a nove bancos comerciais que aceitaram celebrar acordos com o governo para a execução do PAC.

O Banco de Fomento Angola disponibiliza 30 mil milhões de kwanzas, Angolano de Investimentos (30 mil milhões), BIC (30 mil milhões), Standard Bank (20 mil milhões), Millennium Atlântico (15 mil milhões), de Negócios Internacional (seis mil milhões), Comercial do Huambo (seis mil milhões), de Investimento Rural (cinco mil milhões) e de Comércio e Indústria (quatro mil milhões). (Macauhub)