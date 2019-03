Chefe do Executivo de Macau defende reforço da cooperação entre cidades da Grande Baía

O Chefe do Executivo de Macau defendeu, segunda-feira em Pequim, o reforço e a modernização da cooperação entre Guangdong – Hong Kong – Macau como sendo o ponto fulcral da Grande Baía.

Chui Sai On disse ainda ser uma vantagem o facto de ser aplicado o princípio de “Um país, dois sistemas” a Hong Kong e Macau, o que mostra a importância de ambas as regiões administrativas especiais na reforma e abertura económica da República Popular da China.

Na sua intervenção sobre «A Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau no contexto da economia global», durante o Fórum de Desenvolvimento da China 2019, o Chefe do Executivo reafirmou o facto de a Grande Baía trazer novas oportunidades de desenvolvimento para as cidades envolvidas mas considerou que essas oportunidades vão exigir também uma maior cooperação e o reforço dos laços entre si para um melhor aproveitamento das oportunidade da Grande Baía e, consequentemente, também uma melhor resposta aos seus desafios.

Um comunicado do Gabinete de Comunicação Social do governo de Macau informa que Chui Sai On indicou que se deve coordenar e equilibrar as diferenças entre os “dois sistemas” e “as três jurisdições e igual número de regimes fiscais.”

Chui considerou ainda que promover a construção da Grande Baía é transformar os desafios em oportunidades, destacando-se como prioridade a resolução das diferenças entre os sistemas económicos, jurídicos e administrativos.

Chui Sai On garantiu, durante a sua intervenção, que Macau vai aproveitar as oportunidades trazidas pelo Plano da Grande Baía de modo a transformar a região administrativa especial numa base de intercâmbio e cooperação promotora da coexistência da diversidade cultural permitindo, deste modo, o desenvolvimento científico, tecnológico e a inovação na região que engloba as cidades de Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong-Macau. (Macauhub)