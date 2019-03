Governo de Angola constrói barragens para mitigar seca no sul do país

O governo de Angola pretende construir duas barragens para retenção de água na província do Cunene, para ajudar a superar os efeitos da seca que afecta as populações do sul do país, anunciou o ministro da Energia e Água.

O objectivo, disse o ministro João Baptista Borges, é reter a água necessária ao consumo humano, bem como à criação de gado e à irrigação dos campos agrícolas.

O ministro disse ainda à agência noticiosa Angop que um outro projecto está ligado à construção de um transvase, a fim, com recurso a condutas, levar a água às populações particularmente afectadas pela seca que se faz sentir há pelo menos quatro anos.

João Baptista Borges adiantou que o respectivo concurso público para a adjudicação da empreitada, que terá de estar concluída no prazo de três anos, irá ser lançado dentro de dias.

Sem precisar o custo estimado para este projecto, o ministro precisou tratar-se de soluções técnicas de engenharia, que passarão pela transferência de caudais, com a retirada de água em zonas com alguma abundância para zonas com grandes défices.

O vice-governador da província do Cunene, Édio Gentil José, decretou dia 26 de Fevereiro o “estado de calamidade” devido à seca, que continua a afectar mais de 285 mil famílias, pedindo a Luanda mais apoios e a definição de estratégias para mitigar o fenómeno. (Macauhub)