Missão do FMI avalia em Angola execuçao do programa de apoio financeiro

Uma missão do Fundo Monetário Internacional encontra-se em Luanda desde 20 de Março para avaliar o cumprimento das metas estabelecidas ao abrigo do acordo assinado com o governo de Angola, informou o Ministério das Finanças.

Durante a visita, que prossegue até dia 2 de Abril, segundo o comunicado oficial divulgado segunda-feira, a delegação do FMI prevê manter encontros de trabalho com vários membros do governo, entre os quais o ministro de Estado do Desenvolvimento Económico e Social, Manuel Nunes Júnior.

No programa de trabalho constam ainda encontros com os ministros das Finanças, Archer Mangueira, da Economia e Planeamento, Pedro da Fonseca, do Comércio, Jofre Van-Dúnem e com o governador do Banco Nacional de Angola, José de Lima Massano.

A missão vai avaliar o balanço das reformas económicas em curso no país, bem como analisar o processo de execução do Programa de Financiamento Alargado, que é um instrumento com financiamento que visa apoiar o Programa de Estabilização Macroeconómica (PEM).

Deste acordo resultou a aprovação, pelo Conselho Executivo do FMI, no dia 7 de Dezembro de 2018, do Programa de Financiamento Ampliado, com a duração de três anos, no montante de cerca 3,7 mil milhões de dólares (361% da quota de Angola) para apoiar o Programa de Reformas Económicas em Angola. (Macauhub)