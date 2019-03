PM de São Tomé e Príncipe apela em Xangai ao investimento chinês no arquipélago

O primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe convidou os empresários de Xangai a investirem no arquipélago, no decurso de um encontro com o presidente daquele município, Ying Yong, noticiou a imprensa local.

Jorge Bom Jesus apelou ainda aos empresários de Xangai que visitem São Tomé e Príncipe a fim de explorarem potenciais oportunidades de negócio, tendo mencionado os sectores turístico, marítimo e petrolífero.

Ying Yong recordou, por seu turno, que a China defende um relacionamento com África baseado na “sinceridade, resultados, amizade e boa-fé” e salientou ter esse princípio desempenhado um papel importante na construção de uma cooperação sino-africana mais dinâmica.

O primeiro-ministro Jorge Bom Jesus deixou sábado São Tomé rumo à China, numa deslocação de uma semana em que participará no Fórum Boao para a Ásia, a decorrer de 26 a 29 de Março na ilha de Hainão, e será recebido pelo Presidente Xi Jinping e pelo primeiro-ministro Lee Keqiang.

Jorge Bom Jesus aproveitará a deslocação para contactos com entidades diversas no sentido de reforçar a cooperação com a China e atrair investimento chinês para os projectos estruturantes no arquipélago.

Entre os projectos estruturantes destaca-se o alargamento da pista do aeroporto internacional de São Tomé e Príncipe em mais 600 metros, estando previsto que seja financiado pela China, tal como assegurou Jorge Bom Jesus por ocasião da passagem dos cem dias da sua governação. (Macauhub)