Angola deixa de garantir empréstimos com petróleo

Angola pretende deixar de garantir com petróleo as linhas de crédito abertas em seu favor por países terceiros, em particular da China, Brasil e Israel, disse o Presidente João Lourenço.

O Presidente angolano mencionou particularmente o caso da China, atendendo ao facto de o país ter recebido de instituições financeiras chinesas créditos de muitos milhares de milhões de dólares para a reconstrução do país, uma vez finda a guerra civil.

“A quantidade de petróleo que exportámos para a China foi equivalente à nossa dívida para com o país”, disse João Lourenço em declarações à agência noticiosa russa TASS.

Lourenço sublinhou que o sistema de pagamento dos empréstimos concedidos pela China está desactualizado e acrescentou que o governo pretende alterá-lo.

“Esta alteração acontecerá não apenas com a China mas também com outros países com quem temos a mesma modalidade de amortização dos empréstimos, como sejam o Brasil e Israel”, precisou.

João Lourenço concluiu as suas declarações à agência noticiosa dizendo “vamos pôr termo à utilização do petróleo como garantia para o pagamento das linhas de crédito.”

O embaixador da China em Angola escreveu num texto publicado no Jornal de Angola que o seu país tinha concedido a Angola empréstimos no valor de mais de 60 mil milhões de dólares desde que os dois países estabeleceram relações diplomáticas, a 12 de Janeiro de 1983.

O ministro angolano das Finanças, Archer Mangueira, informou em Setembro de 2018 em Pequim que Angola devia à China 23 mil milhões de dólares. (Macauhub)