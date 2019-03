Banco Mundial prepara nova linha de financiamento para Angola

O Banco Mundial está a montar uma nova linha de financiamento de projectos com impacto económico e social em Angola no valor de 1802 milhões de dólares, anunciou quarta-feira em Luanda o representante residente da instituição.

Olivier Lambert disse que os projectos começaram a ser aprovados em Novembro de 2018 e adiantou que este de identifiação e avaliação irá prolongar-se até 30 de Março de 2020, segundo a agência noticiosa Angop.

O representante residente do Banco Mundial disse que vários dos projectos em análise centram-se no abastecimento de água potável na região sul de Luanda, havendo outros relacionados com a estabilização macro-económica, diversificação económica e protecção social.

Projectos para o fornecimento de energia eléctrica e apoio adicional a projectos de carácter social fazem parte da lista que está a ser analisada para evenutualmente vir a beneficiar do apoio financeiro do Banco Mundial.

O custo dos projectos em Angola financiados pelo Banco Mundial desde 2010 estão avaliados em 1125 milhões de dólares. (Macauhub)