Angola e Cabo Verde ligados por via áerea a partir da terceira semana de Abril

A transportadora aérea angolana TAAG volta a ligar Angola a Cabo Verde, via ilha do Sal, a partir da terceira semana de Abril, disse quinta-feira em Santa Maria o ministro angolano dos Transportes.

O ministro Ricardo Viegas D’Abreu, à margem da primeira Conferência Internacional sobre o Turismo e Transporte Aéreo em África que está a decorrer na cidade turística de Santa Maria, Sal, recordou à agência noticiosa Inforpress o compromisso assumido em 2018.

“Durante a minha visita a Cabo Verde em 2018 assumi o compromisso de fazer com que a ligação aérea entre os dois países estivesse de novo a funcionar no decurso do primeiro trimestre de 2019”, disse o ministro angolano.

Neste encontro do Sal participam representantes de 54 países africanos, estando Angola representada pelos ministros dos Transportes e do Turismo, respectivamente Ricardo D’Abreu e Ângela Bragança.

A ligação aérea entre Angola e Cabo Verde foi suspensa em 2016 “para racionalizar custos”, segundo declarações proferidas pelo presidente da comissão executiva da TAAG, Rui Carreira, já este mês de Março.

Rui Carreira disse ainda que a ligação ao Sal será feita com uma escala na rota Luanda-Havana, com dois voos semanais. (Macauhub)