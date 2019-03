Cabo Verde assina acordos de transporte aéreo e turismo com Angola, Portugal e República do Congo

Cabo Verde assinou três acordos nos domínios dos transportes aéreos e turismo com Angola, Portugal e República do Congo, à margem de uma conferência ministerial sobre turismo e transporte aéreo em África que encerra hoje em Santa Maria, ilha do Sal, noticiou a imprensa local.

O memorando de entendimento com Angola, através da ministra do Turismo, Ângela Bragança, visa fortalecer os laços de cooperação no domínio do turismo e desenvolver acções tendentes à criação de oportunidades de negócios no ramo e explorar, conjuntamente, as potencialidades turísticas de cada Estado.

O documento assinado entre os ministérios do Turismo e Transportes de Cabo Verde e da Economia de Portugal, assinado pelo ministro cabo-verdiano José Gonçalves e pela secretária de Estado do Turismo portuguesa, Ana Godinho, reconhece a oportunidade de internacionalar o “Programa Revive” e alargar o conceito a Cabo Verde, através da execução de um programa similar.

O “Programa Revive” destina-se a promover e agilizar os processos de rentabilização e preservação de património público que se encontra devoluto, através da abertura desse património ao investimento privado para desenvolvimento de projetos turísticos.

Com a República do Congo, o protocolo que foi rubricado entre o ministro José Gonçalves e seu homólogo congolês, Fidel Dimou, visa promover o desenvolvimento do transporte aéreo entre os dois países e para lá dos territórios respectivos, e garantir a segurança de transporte aéreo internacional. (Macauhub)