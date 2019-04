Cabo Verde regista crescimento económico de 5,5% em 2018

A economia de Cabo Verde cresceu 5,5% em 2018, informou o Instituto Nacional de Estatística (INE), que acrescentou ter o crescimento económico no quarto trimestre sido de 7,6% em termos homólogos.

A evolução económica registada no último trimestre de 2018, que aumentou 2,6 pontos percentuais relativamente aos 5,0% registados no terceiro trimestre, ficou a dever-se, segundo o INE, ao contributo mais elevado do consumo das famílias, do investimento e das exportações.

O INE precisou que no quarto trimestre do ano passado o consumo final privado cresceu à taxa homóloga de 2,9%, contra uma quebra de -4,9% no consumo público, que o investimento registou um crescimento de 15,1% e que as exportações aumentaram 6,2%.

O director do departamento de Contas Nacionais do Instituto Nacional de Estatística de Cabo Verde, João Cardoso, à margem da apresentação dos resultados das Contas Nacionais Trimestrais 4.º trimestre de 2018, recordou que a economia do país iniciou um processo de crescimento mais acelerado em 2016.

Nesse ano, o Produto Interno Bruto cresceu à taxa de 4,7%, tendo caído no ano seguinte para 4,0%, que agora aumentou para 5,5% em 2018. (Macauhub)