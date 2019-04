Companhia de Bioenergia de Angola exporta etanol para a Europa

A Companhia de Bioenergia de Angola (Biocom) vai pela primeira exportar etanol para a Europa, ao abrigo de um contrato com uma empresa europeia produtora de etanol e de biocombustíveis, anunciou a empresa angolana.

O contrato envolve o envio de 8500 metros cúbicos de etanol que, segundo o comunicado divulgado pela empresa angolana, representa uma receita de 3,5 milhões de dólares.

O comunicado salienta que se trata da primeira vez que Angola exporta etanol, “sendo uma iniciativa que visa responder às políticas do Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição de Importações (Prodesi).”

A empresa possui actualmente uma área plantada de 24 mil hectares de cana-de-açúcar, tendo produzido na campanha agrícola 2018 73 mil toneladas de cana-de-açúcar e 17 mil m³ de etanol.

Instalada no município de Cacuso, a 75 quilómetros da cidade de Malanje, a Biocom é um dos maiores projectos agro-industriais angolanos, liderada pelo grupo brasileiro Odebrecht, que detém 40% do capital da sociedade, sendo os restantes 60% partilhados entre o grupo angolano de capitais privados Cochan, com 40% e a estatal Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (Sonangol) com 20%. (Macauhub)