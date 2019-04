Banco Nacional de Angola mantém taxa de referência em 15,75%

A Comissão de Política Monetária do Banco Nacional de Angola decidiu manter a taxa de referência do mercado, a Taxa BNA, em 15,75%, segundo um comunicado do banco central.

Aquela comissão decidiu ainda manter inalterada a taxa de juro da Facilidade Permanente de Absorção de Liquidez em 0,0% e os coeficientes das reservas obrigatórias em moeda nacional em 17% e 15% em moeda estrangeira.

Estas decisões foram justificadas com factores como a taxa de inflação, que deve manter a tendência para a queda observada nos últimos meses, bem como a perspectiva de evolução positiva do sector real da economia.

O comunicado informa ter o banco central vendido ao mercado através dos bancos comerciais nos dois primeiros meses de 2019 um total de 1425 milhões de dólares, que representa uma diminuição de 22,18% relativamente aos 1831 milhões de dólares vendidos no período homólogo de 2018.

As Reservas Internacionais Brutas situaram-se em 15,99 mil milhões de dólares em Fevereiro de 2019, representando um grau de cobertura de importações de bens e serviços de 8,77 meses. (Macauhub)