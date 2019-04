Congresso do Brasil lança Frente Parlamentar Brasil-China

A Frente Parlamentar Brasil-China do Congresso Nacional brasileiro é formalmente lançada quarta-feira em Brasília, com o objectivo de aprofundar o intercâmbio e coperação comercial bilateral, segundo anúncio oficial.

A sessão de lançamento desta frente, que precederá o da Frente Parlamentar Brasil-BRICS, contará com a participação do embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, além de parlamentares, autoridades e empresários dos dois países.

O deputado Fausto Pinato, que coordena as duas frentes, disse que o evento terá um carácter especial, “uma vez que celebra o décimo aniversário da China se ter tornado no principal parceiro comercial do Brasil.”

O coordenador da Frente Parlamentar Brasil-China, que é igualmente presidente da Comissão de Agricultura do Congresso Nacional, disse ainda ser necessário privilegiar os resultados económicos da cooperação internacional, a fim de que “o agronegócio possa não só manter e aumentar as exportações e a receita daí derivada.” (Macauhub)