Receita dos casinos de Macau regista queda marginal em Março

A receita bruta dos casinos de Macau situou-se em 25 840 milhões de patacas (3230 milhões de dólares) em Março, uma queda marginal de 0,4% em termos homólogos, informou a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos.

Depois da receita bruta ter caído 5,0% para 24 942 milhões de patacas em Janeiro, a variação homóloga no mês de Fevereiro foi já positiva, com um aumento de 4,4% para 25 370 milhões de patacas, tendo em Março passado regressou ao vermelho.

A receita acumulada nos três primeiros meses do ano atingiu 76 152 milhões de patacas (9519 milhões de dólares), uma quebra homóloga de 0,5%.

A receita do jogo em Macau em 2018 cresceu 14% para 302,846 mil milhões de patacas (37,6 mil milhões de dólares), segundo dados oficiais.

As seis concessionárias do jogo de Macau dispunham de 41 casinos no final de 2018, sendo 22 da Sociedade de Jogos de Macau, seis da Galaxy Casino, cinco da Venetian Macau, quatro da Melco Crown (Macau), dois da Wynn Resorts (Macau) e dois da MGM Grand Paradise, com 6588 mesas de jogo e 16 059 máquinas de jogos. (Macauhub)