Estado de São Paulo, Brasil, abre escritório comercial em Xangai, China

São Paulo vai abrir um escritório comercial em Xangai, anunciou terça-feira o governador daquele estado brasileiro, após ter recebido em audiência o embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, noticiou a Agência Brasil.

João Dória informou que o escritório em Xangai será inaugurado em Agosto próximo, no âmbito de uma deslocação à China de uma missão estadual de 3 a 10 de Agosto daquele mês, que terá início em Pequim e terminará naquela cidade.

O governador do estado disse que a abertura de uma representação permanente visa facilitar a promoção do comércio, investimentos e o intercâmbio em áreas diversas como agronegócio, infra-estrutura e transportes.

Este será o primeiro escritório comercial do estado fora do país e, segundo o governo, a expectativa é que a iniciativa seja alargada a outras cidades chinesas.

Dória recordou ser Xangai a capital dos negócios da China e adiantou ter o encontro com o embaixador sido aproveitado para estabelecer os acordos de cooperação que serão assinados em Agosto, na China, nas áreas de agro-negócio, tecnologia, infra-estrutura, logística e transportes, saúde, desenvolvimento económico, energia e turismo.

João Dória adiantou que a missão que se deslocará à China irá apresentar os programas de privatização do governo do estado, caso de caminhos-de-ferro, estradas, aeroportos e portos, incluindo o porto de São Sebastião.

“A China é o principal parceiro comercial do Brasil, tudo indicando que o investimento chinês no Brasil ao longo dos próximos anos deverá crescer de maneira substancial, especificamente em São Paulo, que já é o principal destino de investimentos chineses no Brasil, em vários sectores”, sublinhou o governador.

João Dória acrescentou que “nos próximos meses vamos anunciar novos investimentos de empresas chinesas no estado de São Paulo.” (Macauhub)