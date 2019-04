Macau dá mais um passo na construção da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau

Um protocolo de cooperação dos serviços do Banco da China para a integração de Macau na construção da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau foi terça-feira assinado no território, segundo informação oficial.

O protocolo determina que as partes signatárias irão aproveitar as oportunidades da construção da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau para melhor potenciar as vantagens do princípio “Um país, dois sistemas” e do papel de Macau de “Um centro, uma plataforma”, bem como as vantagens únicas do Banco da China, no sentido de iniciarem uma cooperação.

Essa colaboração abarca as áreas de serviços financeiros à população e à cooperação entre o governo e o banco na Grande Baía, a formação de pessoal qualificado na área financeira, serviços financeiros no âmbito da plataforma entre a China e os países de língua portuguesa, e o desenvolvimento do sector financeiro de Macau com características próprias.

O objectivo é prestar melhores serviços financeiros e sociais, integrados no contexto da Grande Baía, para as empresas e cidadãos de Macau.

O protocolo estipula que os residentes de Macau podem utilizar nas instituições do Banco da China na Grande Baía o seu bilhete de identidade como documento legal para tratar de abertura de contas bancárias, de cartões, de registos e de transacções, usufruindo de serviços financeiros rápidos para pagamentos, bem como de créditos e serviços para empresas e particulares.

Além disso, nas mais de 500 instituições do Banco da China no exterior, os residentes de Macau podem usar os bilhetes de identidade como documento legal para tratar de abertura de contas, cartões, registos e transacções no estrangeiro.

O Banco da China vai ainda proporcionar às empresas de Macau uma gestão integrada de tesouraria e pagamentos transfronteiriços, abrindo canais de circulação de capitais entre Guangdong, Hong Kong, Macau e o resto do mundo.

O documento foi assinado pelo Chefe do Executivo de Macau, Chui Sai On e pelo presidente do Conselho de Administração do Banco da China, Chen Siqing. (Macauhub)