Reuniões entre o Fundo Monetário Internacional e governo de Angola prosseguem em Washington

As reuniões entre a missão do corpo técnico do Fundo Monetário Internacional e o governo de Angola irão prosseguir nas próximas semanas em Washington, Estados Unidos, informou o Ministério das Finanças angolano.

O comunicado oficial acrescenta que a delegação de Angola participará ainda nas reuniões da Primavera do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, que irão ocorrer entre os dias 8 e 14 de Abril.

“A missão do FMI chefiada por Mário Zamaroczy está a trabalhar com o Executivo angolano com o objectivo de proceder a uma avaliação exaustiva do cumprimento das metas estabelecidas para a primeira avaliação do Programa de Financiamento Ampliado (Extended Fund Facility – EFF) e no ajustamento das metas para as próximas avaliações semestrais”, pode ler-se.

A missão avaliou o desempenho económico de Angola nos sectores fiscal, monetário, cambial, estabilidade financeira e reformas estruturais, tendo como data de referência para avaliação o dia 31 de Dezembro de 2018.

Estas metas conduzem à redução das vulnerabilidades fiscais, fortalecimento da sustentabilidade da dívida, redução da inflação, aplicação de um regime cambial flexível, garantia da estabilidade do sector financeiro e fortalecimento do quadro de combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.

O Programa de Financiamento Ampliado foi aprovado a 7 de Dezembro de 2018, para vigorar durante três anos, permitindo o acesso a um financiamento global de 3,7 mil milhões de dólares e a assistência técnica, para apoiar o Programa de Estabilização Macroeconómica e o Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022. (Macauhub)