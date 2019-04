Angola convidada a estar presente na cimeira Rússia-África

O Presidente russo Vladimir Putin convidou Angola, na pessoa do seu Presidente João Lourenço, a fazer-se representar na primeira cimeira económica Rússia-África, a ter lugar em Outubro próximo em Moscovo, noticiou a imprensa internacional.

O convite teve lugar depois do presidente angolano ter convidado as empresas russas a investirem mais no seu país, nomeadamente na indústria mineira, energia, defesa, finanças, ensino e pescas, no âmbito de uma visita oficial de quatro dias à Rússia.

No encontro entre os dois presidentes, Vladimir Putin manifestou-se disponível para intensificar a cooperação comercial e económica com Angola, em sectores como a extracção de diamantes, a pesca e o espaço.

O Presidente russo indicou ainda a educação e a formação de recursos humanos como outras áreas em que os dois países podem cooperar.

João Lourenço disse, por seu turno, que Angola, além da cooperação nos sectores já mencionados, pretende atrair investimento russo a fim de ajudar a diversificar a economia do país.

João Lourenço efectuou uma visita de quatro dias à Rússia, a convite do homólogo russo, naquela que foi a sua primeira deslocação àquele país, e que incluiu uma deslocação ao parlamento russo e um fórum empresarial, além do encontro com Vladimir Putin. (Macauhub)