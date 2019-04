São Tomé e Príncipe recebe 300 empresários em Julho para encontro internacional

Cerca de 300 empresários deverão rumar a São Tomé e Príncipe para participarem, em Julho próximo, no 14.o encontro empresarial para a cooperação económica entre a China e os países de língua portuguesa, informou a comissão organizadora.

A comissão organizadora do encontro, que decorre dias 8 e 9 de Julho na capital são-tomense, foi constituída na semana passada por decisão governamental, tendo o ministro das Finanças e Economia Azul, Osvaldo Vaz, como presidente.

O ministro, citado pela imprensa local, disse que o evento representa para São Tomé e Príncipe uma oportunidade única para a atracção de investimentos privados de empresas dos membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e da China.

Osvaldo Vaz adiantou que as potencialidades de São Tomé e Príncipe nos domínios do turismo, agricultura, pescas e outros sectores, serão promovidas antes e durante o evento.

São Tomé e Príncipe depende da ajuda internacional, tanto bilateral como multilateral, para, por exemplo, satisfazer 97,2% das despesas no valor em dobras equivalente a 150 milhões de dólares inscritas no Orçamento Geral do Estado para 2019.

A realização do encontro empresarial em Julho, em São Tomé e Príncipe, foi anunciado no final de Março pela secretária-geral do Fórum de Macau, Xu Yingzhen, no decurso de uma reunião em que os membros do Fórum aprovaram, por unanimidade, o plano de trabalhos para 2019.

São Tomé e Príncipe passou a integrar o Fórum de Macau em Março de 2017, três meses depois de ter reatado relações diplomáticas com a China. (Macauhub)