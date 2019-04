Transportadora aérea TAAG liga Angola a Cabo Verde via São Tomé e Príncipe

A transportadora aérea angolana TAAG retoma os voos entre Angola e Cabo Verde, com o primeiro voo a estar marcado para dia 21 de Abril corrente, com escala em São Tomé e Príncipe, informou em comunicado a delegação da companhia angolana em São Tomé.

O comunicado, citado pela agência noticiosa Lusa, informa que entre 26 de Abril e 26 de Outubro, no âmbito do Programa de Verão, o voo entre Luanda e a ilha do Sal, em Cabo Verde, terá lugar duas vezes por semana.

O ministro angolano dos Transportes, Ricardo Viegas d’Abreu, anunciou em finais de Março último que a transportadora aérea angolana TAAG iria voltar a ligar Angola a Cabo Verde, via ilha do Sal, a partir da terceira semana de Abril.

A ligação aérea entre Angola e Cabo Verde foi suspensa em 2016 “para racionalizar custos”, segundo declarações proferidas pelo presidente da comissão executiva da TAAG, Rui Carreira, em Março.

Rui Carreira disse ainda que a ligação ao Sal será feita com uma escala na rota Luanda-Havana, com dois voos semanais. (Macauhub)