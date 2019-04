Angola recolhe em Portugal informações sobre gestão do território

O governo de Angola está a elaborar um novo modelo de gestão do território, disse segunda-feira em Lisboa o ministro da Administração do Território e Reforma do Estado, no final de um encontro com o ministro português da Administração Interna.

O ministro Adão de Almeida, citado pela agência noticiosa Angop, disse ainda que Angola encontra-se “num momento de viragem no que respeita ao modelo de gestão do território”, donde a necessidade de conhecer a experiência de Portugal no domínio da descentralização.

Adão de Almeida adiantou tratar-se de uma viragem que passa pela introdução de dinâmicas de descentralização, tendo sublinhado que em breve, no ano de 2020, o país vai realizar as primeiras eleições autárquicas.

O parlamento de Angola inicia este mês o debate sobre o essencial da legislação autárquica, pelo que as experiências e informações que está a recolher em Portugal “vão influenciar o processo decisório angolano.” (Macauhub)