Banco Nacional de Angola poderá voltar a reduzir taxa de juro de referência em 2019

O Banco Nacional de Angola poderá voltar este ano a baixar a taxa de referência do mercado, Taxa BNA, depois da redução decidida em Janeiro, segundo uma nota de análise do Banco BAI Europa ao desempenho da economia no primeiro trimestre.

“Caso a inflação mantenha a tendência de abrandamento, a base monetária se mostre contida e a actividade económica (sectores não-petrolíferos) continue a mostrar insuficiente dinamismo, não será de excluir que, sem prejuízo da prudência recomendável, possa ocorrer em 2019 mais algum ajustamento em baixa da taxa BNA”, pode ler-se na nota.

O documento recorda ter o primeiro trimestre ficado assinalado com a decisão da Comissão de Política Monetária do Banco Nacional de Angola, de 25 de Janeiro, de reduzir a Taxa BNA de 16,5% para 15,75%, considerando a trajectória descendente da inflação homóloga e o declínio da base monetária.

A comissão decidiu na mesma ocasião manter os coeficientes de reservas de caixa, em moeda nacional e em moeda estrangeira, em 17% e em 15%, respectivamente.

Na sua mais recente reunião, a 29 de Março, a Comissão de Política Monetária decidiu manter a Taxa BNA em 15,75% bem como a taxa de juro da Facilidade Permanente de Absorção de Liquidez em 0,0% e os coeficientes das Reservas Obrigatórias em moeda nacional em 17% e 15% em moeda estrangeira.

Concorreu para esta decisão, segundo aquela comissão, a análise dos factores determinantes da taxa de inflação que indica que a mesma deverá manter a tendência observada nos últimos meses bem como a perspectiva de evolução positiva do sector real da economia. (Macauhub)