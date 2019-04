Feira Internacional de Turismo de Macau destaca iniciativas “Faixa e Rota” e “Grande Baía”

A 7.ª Expo Internacional de Turismo (Indústria) de Macau, a decorrer de 26 a 28 de Abril, vai destacar o papel único de Macau na iniciativa Faixa e Rota e na Grande Baía Guangdong – Hong Kong – Macau, disse terça-feira a directora dos Serviços de Turismo de Macau.

Maria Helena de Senna Fernandes disse estar certa que a exposição vai permitir ainda a criação de plataformas de contacto com o objectivo de serem criadas oportunidades de negócios para os participantes de uma feira que contribui, cada vez mais, para o reconhecimento de que Macau é um centro internacional de turismo e entretenimento.

A feira, que tem o apoio do Ministério da Cultura e Turismo da China, terá uma área de 22 mil metros quadrados e 800 expositores de 50 países e regiões.

Na exposição deste ano destaca-se o pavilhão da celebração do 20.° aniversário do estabelecimento da Região Administrativa Especial de Macau, em 1999, onde são apresentados os recursos turísticos do território e o empenho do governo em transformar Macau num centro mundial de turismo e lazer.

A feira inclui igualmente um pavilhão dedicado à iniciativa “Faixa e Rota”, que tem por objectivo discutir e aprofundar a cooperação no âmbito da diversificação de produtos turísticos ao longo da mesma região e um outro denominado pavilhão da Grande Baía que apresenta informações pormenorizadas sobre turismo multi-destinos na Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau.

O Pavilhão da China e dos Países de Língua Portuguesa destaca-se igualmente no certame e tem por objectivo aprofundar o intercâmbio de turismo cultural entre a China e aqueles países através de mostra dos seus produtos. (Macauhub)