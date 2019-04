Leong Vai Tac discute em Pequim papel de Macau como plataforma financeira

O governo de Macau está a trabalhar para divulgar nos países de língua portuguesa a moeda da China e os serviços naquela moeda prestados pelos bancos locais, disse quarta-feira em Pequim o secretário para a Economia e Finanças.

Leong Vai Tac adiantou que o governo tem igualmente estado a trabalhar para fomentar a cooperação dos bancos de Macau com os bancos do interior da China e dos países de língua portuguesa.

O secretário falava durante um encontro com o vice-presidente da China Banking and Insurance Regulatory Commission (CBIRC), Zhou Liang e o vice-presidente da China Securities Regulatory Commission (CSRC), Fang Xinghai, onde foram debatidos aspectos ligados às medidas que o governo de Macau tem em curso para fomentar a construção da Plataforma de serviços para a cooperação comercial e financeira entre a China e os países de língua portuguesa, ao abrigo do plano de desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau.

O secretário para a Economia e Finanças disse que o governo de Macau está igualmente empenhado em contribuir para a construção das infra-estruturas afectas à iniciativa “Faixa e Rota”, em proporcionar às empresas dos países de língua portuguesa uma plataforma para a obtenção de financiamento, em estabelecer uma plataforma de locação financeira para os mesmos países e em tornar-se num centro de compensação na moeda chinesa para aqueles países.

Leong Vai Tac disse ainda durante o encontro que o governo de Macau está a aperfeiçoar os regimes legais e as infra-estruturas financeiras, com o objectivo de desenvolver o sector financeiro local.

“O novo regime jurídico das sociedades de locação financeira e o relativo aos benefícios fiscais ajudam ao desenvolvimento do sector de locação financeira local, permitindo ao mesmo tempo atrair mais empresas desse ramo a instalarem-se em Macau” disse ainda.

O Secretário para a Economia e Finanças, Leong Vai Tac, reuniu-se ainda com o director do Gabinete para os Assuntos de Hong Kong e Macau junto do Conselho de Estado, Zhang Xiaoming, com quem abordou as medidas que estão a ser postas em prática pelo governo de Macau com vista a concretizar o plano da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau. (Macauhub)