V Cimeira Portugal–Cabo Verde realiza-se a 13 de Abril em Lisboa

Os primeiros-ministros de Cabo Verde e de Portugal co-presidem dia 13 de Abril, em Lisboa, à V Cimeira Portugal–Cabo Verde, anunciou o governo cabo-verdiano em comunicado quarta-feira divulgado na Praia.

O comunicado oficial informa que os 12 acordos bilaterais a serem assinados pelos dois chefes de governo “consubstanciam e promovem uma maior eficácia de resultados desta cooperação bilateral” entre os dois países.

Outras questões relevantes farão parte da cimeira, nomeadamente a parceria Cabo Verde-União Europeia, as relações Europa-África, a Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), actualmente presidida por Cabo Verde e a segurança marítima no Golfo da Guiné.

Os dois governos vão ainda fazer o balanço da execução do Programa de Cooperação Estratégica assinado em 2017, que conta com um envelope financeiro no montante de 120 milhões de euros. (Macauhub)