Governo de Macau define cooperação económica e comercial externa em três vertentes

O governo de Macau vai reforçar a cooperação económica e comercial com o exterior, nomeadamente a América Latina através do Brasil, a União Europeia através de Portugal e África através de Angola e Moçambique, disse em Pequim o Secretário para a Economia e Finanças.

O anúncio de Leong Vai Tac foi feito durante um encontro com o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Le Yucheng, no decurso do qual foram abordados os trabalhos relativos ao papel de Macau como uma Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa.

Leong Vai Tac disse ainda que todos os trabalhos em curso pelo governo de Macau têm como baliza a Área da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau e como objectivo uma actuação conjunta com as outras 10 cidades da zona para explorar mercados estrangeiros.

O Secretário para a economia e Finanças de Macau deu ainda a conhecer a actividade do governo nas áreas que tutela e os projectos em curso com vista ao reforço da cooperação com o Brasil e aos trabalhos para a realização da 6.ª Conferência Ministerial do Fórum e da Conferência dos Governadores dos Bancos Centrais e dos Quadros da Área Financeira da China e dos Países de Língua Portuguesa, entre outras actividades.

O vice-ministro Le Yucheng assegurou ao membro do governo de Macau que o Ministério de Negócios Estrangeiros continuará a prestar todo o apoio à região administrativa especial na valorização e promoção do território no exterior como “Um centro e Uma Plataforma” no âmbito das iniciativas “Faixa e Rota” e da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau.

Leong Vai Tac visitou Pequim para encontros oficiais, nomeadamente com o director do Gabinete para os Assuntos de Hong Kong e Macau junto do Conselho de Estado, Zhang Xiaoming e com o vice-presidente da China Banking and Insurance Regulatory Commission (CBIRC), Zhou Liang e o vice-presidente da China Securities Regulatory Commission (CSRC). (Macauhub)