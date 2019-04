Unicargas de Angola inicia modernização de terminal polivalente do porto de Luanda

A Transportadora de Cargas, Operadora de Terminais e Transitário (Unicargas) vai iniciar este ano a recuperação e modernização do terminal polivalente do porto de Luanda, anunciou quinta-feira em Luanda o presidente do conselho de administração.

O terminal polivalente, com capacidade para movimentar mais de 244 mil toneladas de carga geral/ano, foi entregue à gestão daquela empresa 2005, com o objectivo de melhorar os serviços portuários, marítimos e logísticos, favorecendo o desenvolvimento económico e social de Angola.

Celso Rosa, à margem do segundo encontro de quadros da empresa, disse que a realização de obras para recuperar a infra-estrutura é uma prioridade, “uma vez que 85% das receitas obtidas pela empresa provêm do terminal polivalente.”

A empresa registou uma facturação de 4,6 mil milhões de kwanzas de Janeiro a Novembro de 2018, um aumento real de 990 milhões de kwanzas relativamente ao período homólogo de 2017 ou percentual de 27,4%. (Macauhub)