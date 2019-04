Chevron Corporation compra Anadarko Petroleum

O grupo Chevron Corporation chegou a um acordo para comprar a totalidade das acções representativas do capital social do grupo Anadarko Petroleum Corporation, ambos dos Estados Unidos, segundo uma comunicação ao mercado.

O grupo Anadarko Petroleum é operador num projecto de gás natural em Moçambique, tendo informado, em comunicado datado de 5 de Março de 2019, que a decisão final de investimento do projecto de gás natural do bloco Área 1 da bacia do Rovuma deverá ter lugar segundo o cronograma em vigor, que aponta para o primeiro semestre.

O negócio, que avalia o grupo Anadarko Petroleum em 33 mil milhões de dólares ou 65 dólares por acção, fará com que cada accionista deste grupo receba 0,3869 acções do grupo Chevron e 16,25 dólares em dinheiro por cada acção detida.

Uma vez concluído este negócio, o grupo Chevron terá emitido 200 milhões de novas acções e pago uma soma em dinheiro estimada em oito mil milhões de dólares e assumido uma dívida calculada em 15 mil milhões de dólares.

O grupo Chevron informou ainda pretender vender activos no valor de 15 mil milhões a 20 mil milhões de dólares entre 2020 e 2022, cujo encaixe será aplicado na redução do passivo e na entrega de um dividendo adicional aos accionistas.

O bloco Área 1 é operado pela Anadarko Moçambique Área 1, Ltd, uma subsidiária controlada a 100% pelo grupo Anadarko Petroleum, com uma participação de 26,5%, a ENH Rovuma Área Um, subsidiária da estatal Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, com 15%, Mitsui E&P Mozambique Area1 Ltd. (20%), ONGC Videsh Ltd. (10%), Beas Rovuma Energy Mozambique Limited (10%), BPRL Ventures Mozambique B.V. (10%), and PTTEP Mozambique Area 1 Limited (8,5%). (Macauhub)