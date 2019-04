Comércio entre a China e países de língua portuguesa aumenta 15,61% em Janeiro/Fevereiro de 2019

O valor das trocas comerciais entre a China e os países de língua portuguesa atingiu 23 583 milhões de dólares em Janeiro/Fevereiro de 2019, um aumento de 15,61% em termos homólogos, segundo dados oficiais chineses divulgados pelo Fórum de Macau.

Nos dois primeiros meses do ano a China exportou bens no valor de 6079 milhões de dólares, uma quebra homóloga de 7.09%, para os oito países de língua oficial portuguesa e importou desses mesmos países mercadorias no montante de 17 504 milhões de dólares (+26,32%).

O comércio com o Brasil, o principal parceiro da China em termos mundiais, atingiu 17 354 milhões de dólares (+19,75%), com a China a ter exportado bens no valor de 4836 milhões de dólares (-9,16%) e a ter importado mercadorias no valor de 12 518 milhões de dólares (+36,54%).

Angola surge em segundo lugar em termos de valor com trocas comerciais bilaterais no montante de 4752 milhões de dólares (+2,89%), com as empresas chinesas a terem exportado produtos no valor de 266 milhões de dólares (-31,23%) e a terem importado bens no valor de 4486 milhões de dólares (+6,02%).

Portugal surge num distante terceiro lugar com um comércio bilateral no valor de 1000 milhões de dólares (+7,74%), com a China a ter exportado produtos no valor de 641 milhões de dólares (+9,41%) e a ter importado produtos cujo valor ascendeu a 358 milhões de dólares (+4,88%).

O comércio da China com Moçambique atingiu 442 milhões de dólares (+31,68%), com as empresas chinesas a terem colocado naquele país bens no valor de 304 milhões de dólares (+38,07%) e a terem importado produtos no valor de 137 milhões de dólares (+19,49%).

As trocas comerciais da China com os restantes países de língua portuguesa – Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste – atingiram 34,1 milhões de dólares. (Macauhub)