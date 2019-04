Angola procura atrair investimentos com fórum económico em Cantão

A Zona Económica Especial Luanda-Bengo e respectivo potencial foram tema para uma apresentação a empresários chineses no decurso do Fórum de Investimento Angola/China, realizado em Cantão, capital da província de Guangdong, segundo informação oficial.

No decurso do Fórum, que decorreu no passado sábado, o presidente da ZEE Luanda/Bengo, António Henriques da Silva, disse que a zona, com uma área de 178 mil hectares, disse que o espaço está em progressão em termos de instalação de fábricas, como sejam de produtos metálicos, equipamentos agrícolas e de energia, entre outros.

“A Zona Económica Especial Luanda-Bengo tem abundantes recursos minerais, mão-de-obra jovem, uma boa localização geográfica, baixos custos de transporte e logística e um mercado nacional de consumidores estimado em cerca de 30 milhões de pessoas, sendo estas as nossas vantagens competitivas”, disse.

A ZEE Luanda-Bengo é propriedade do Estado, compreende 21 reservas flexíveis, sendo sete industriais, seis agrícolas e oito mineiras, distribuídas entre os municípios de Viana (oito mil hectares), Cacuaco (20 mil hectares) e Icolo e Bengo (30 mil hectares), na província de Luanda, e nos municípios do Dande e Ambriz (total de 120 mil hectares), na província do Bengo.

O governo de Angola, através do Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE), tem em curso um processo de venda de sete empresas naquela ZEE, que já atraiu o interesse de mais de 60 investidores nacionais e internacionais, estes últimos de Portugal e de Espanha.

No fórum realizado em Cantão, foram também apresentadas as oportunidades de investimento em Angola, numa intervenção do presidente da Agência de Investimento Privado para a Exportação (Aipex), Licínio Contreiras.

A delegação angolana, que se deslocou àquela cidade para visitar a edição da Primavera da Feira de Cantão, a decorrer de 15 a 19 de Abril, efectuou uma visita ao Parque Industrial de Foshan, que ocupa uma área de 600 quilómetros quadrados. (Macauhub)