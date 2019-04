Grupo chinês Beiqi Foton Motor Co Ltd poderá vir a comprar fábrica de camiões da Ford no Brasil

O grupo chinês Beiqi Foton Motor Co Ltd é um dos candidatos à compra da fábrica do grupo Ford em São Bernardo do Campo, estado de São Paulo, Brasil, que vai ser encerrada, escreveu o jornal brasileiro Valor Económico.

O jornal escreveu ainda que Mareio Vita, presidente executivo da Foton Aumark Brasil, representante do grupo chinês no país, estará esta semana na China para explicar ao conselho de administração que as instalações da Ford podem ser uma alternativa para o projecto de uma fábrica da marca no Brasil.

O ex-ministro Luiz Carlos Mendonça de Barros, presidente do conselho de administração da Foton Aumark Brasil, defende, porém, que o grupo chinês mantenha o projecto original, de construir uma fábrica em Guaíba (Rio Grande do Sul), onde os sócios brasileiros já têm um terreno, adquirido em conjunto com um pacote de incentivos fiscais estaduais.

O jornal informou igualmente que outro forte candidato à compra da fábrica da Ford no ABC é o grupo CAOA, do empresário Carlos Alberto Oliveira Andrade, que hoje produz no Brasil veículos da marca coreana Hyundai e da chinesa Chery.

Este projecto está a enfrentar dificuldades no que se refere ao financiamento, uma vez que um pedido para a concessão de um empréstimo de 2,7 milhões de reais apresentado ao governo do estado de São Paulo foi negado.

A decisão da Ford de abandonar a produção de camiões no Brasil, onde detinha uma quota de 12% do segmento, entusiasmou a direcção da Foton, segundo Mendonça de Barros, porque abre espaço no mercado para a marca chinesa expandir vendas. (Macauhub)