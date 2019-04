Angola realiza fórum de negócios sobre energias renováveis

A cidade de Luanda será palco em Junho próximo de um fórum de negócios sobre energias renováveis, que se prevê venha a atrair mais de 200 investidores, disse uma administradora da Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações (Aipex) de Angola.

Sandra Dias, administradora da instituição para a área de Promoção e Captação de Investimento e Promoção das Exportações, disse ao Jornal de Angola estar prevista, para já, a participação de empresários alemães e israelitas, além dos nacionais.

O fórum servirá para a Aipex para mostrar à comunidade empresarial o quadro geral da situação energética do país, incluindo a produção de energia eléctrica, os objectivos públicos dos investimentos no sector, as áreas prioritárias, o tipo de investimentos e os valores financeiros para o efeito.

“Com este evento, esperamos atrair o maior número de empresários interessados em investir neste segmento e, dessa forma, cobrir as necessidades dos cidadãos e da indústria em zonas onde a energia da rede pública é deficitária ou inexistente”, disse.

Uma fonte do Ministério da Energia e Águas, que co-organiza o fórum de negócios, reconheceu em declarações ao jornal existirem insuficiências no abastecimento de energia eléctrica à população, devido, principalmente, à dispersão das pessoas nas zonas rurais e dificuldade de acesso a determinadas localidades.

Disse, por outro lado, que Angola dispõe de potencial para produzir energia eléctrica a partir de fontes renováveis, tendo referido que tanto o regime hidrográfico como a posição geográfica de Angola favorecem a produção hídrica, solar, eólica e de biomassa. (Macauhub)