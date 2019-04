Cancelamento da compra de aviões pode custar 62,9 milhões de dólares a Angola

A decisão de cancelar a compra de aviões, anunciada esta semana, pode custar a Angola 62,9 milhões de dólares, uma vez que a construtora norte-americana Boeing pretende receber os montantes a que tem direito, noticiou a imprensa angolana.

Um despacho presidencial de 9 de Abril, revoga especificamente as autorizações dadas em Janeiro para a celebração de contratos com as empresas Boeing, dos Estados Unidos e Bombardier, do Canadá, para a compra de novos aparelhos até 2022.

“O ministro das Finanças, em articulação com o ministro dos Transportes, deve dinamizar esforços junto dos vendedores e financiadores com vista a reverter todas as operações financeiras realizadas, bem como minimizar os danos financeiros e de reputação para o Estado angolano”, lê-se no despacho presidencial 52/19.

O jornal Valor Económico escreveu que uma fonte da Boeing assegurou que “o que já foi pago decerto não será devolvido” e que a companhia vai exigir a parte em falta, que ascende a 59,8 milhões de dólares, atendendo a que Angola já tinha pago perto de quatro milhões de um total de 62 milhões de dólares.

A empresa norte-americana justificou a sua posição com o facto de ter já gasto bastante dinheiro na configuração para a transportadora aérea angolana TAGG dos B787, cujos três primeiros tinham entregas previstas para entre Outubro e Novembro próximos.

O contrato com a Boeing é referente à compra de seis aparelhos B737 MAX e oito do tipo B787 que substituiriam os cinco aviões B737-700s e oito B777 e foi aprovado em Janeiro deste ano. (Macauhub)